Furti in banche a Trento, un arresto

(ANSA) - TRENTO, 27 FEB - Con l'accusa di furto aggravato e tentato furto aggravato continuato, la squadra mobile di Trento ha arrestato un macedone di 47 anni. L'uomo è ritenuto responsabile di diversi furti nelle aree self di alcune banche di Trento.

Tra i furti di cui è accusato quelli avvenuti l'11 e il 16 febbraio alle filiali della Cassa rurale di via Gandhi e piazza Fiera. L'uomo è accusato anche di tentati furti alla Cassa rurale di via Belenzani e alla filiale della Volksbank di piazza Lodron. L'uomo è stato individuato dagli investigatori grazie alla alle immagini registrate dagli istituti bancari. Bloccato in via San Marco, a Trento, l'uomo è stato trovato in possesso di monete per 340 euro, attrezzi per lo scasso e di una tessera bancomat di una giovane studentessa.

Per tale motivo, anche in considerazione del fondato pericolo di fuga, e sulla base degli indizi di colpevolezza, nei confronti dell'uomo è stato eseguito il fermo di polizia giudiziaria con l'accompagnamento in carcere.