Brunetta, anomalo che Svp voti con eredi comunismo

(ANSA) - TRENTO, 27 FEB - "E' un'anomalia che la Südtiroler Volkspartei, partito storico, importante, serio, che partecipa al Partito popolare europeo, in Italia voti con la sinistra, con gli eredi del Pci-Pds-Ds-Pd, cioè i comunisti". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo ad una conferenza stampa organizzata a Trento da Michaela Biancofiore.

"E' anacronistico - ha aggiunto - speriamo possano cambiare orientamento. E comunque, speriamo che dopo la nostra vittoria alle politiche le cose possano cambiare anche anche in questa regione".

Brunetta ha accennato anche all'incontro di ieri fra Reinhold Messner e Maria Elena Boschi. "E' stato un endorsement da carosello, la politica è una cosa seria. Non penso che stupidaggini come queste possano spostare equilibri", ha detto Brunetta. "La Boschi - ha aggiunto - la conoscono tutti, a Bolzano e nel Paese, e sarà giudicata per i disastri fatti in questi anni".