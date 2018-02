Biancofiore, Boschi autonomista è fake

(ANSA) - BOLZANO, 27 FEB - "Maria Elena Boschi sostiene che le sue affermazioni contro l'autonomia siano una fake news, l'unica fake news è lei stessa". Lo ha detto Michaela Biancofiore durante un comizio a Bolzano. "Lei - ha detto Biancofiore - infatti non è altoatesina, non sa nulla dell'Alto Adige, non sa cosa significa nascere e crescere da italiana in Alto Adige".

"Boschi - ha proseguito la deputata Fi - è il petalo appassito del giglio magico di Renzi". "Siamo - ha aggiunto Biancofiore - autonomisti convinti, ma con gli italiani da protagonisti. Sogniamo un'autonomia arcobaleno che è di tutti e non appartiene a Svp, Patt, Upt oppure Pd". Anche i sudtirolesi di lingua tedesca si riconoscono nel programma di Forza Italia, ha detto Biancofiore.