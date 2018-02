Peronospora della vite, scoperto ruolo dei composti volatili

(ANSA) - TRENTO, 26 FEB - Dopo il recente sequenziamento del genoma della peronospora, i ricercatori della Fondazione Edmund Mach (Fem) hanno scoperto che i composti volatili, ovvero le sostanze che dalla pianta si diffondono nell'aria, giocano un ruolo importante nella difesa dalla peronospora della vite.

La scoperta, condotta in collaborazione con il Centro agricoltura alimenti ambiente e l'Università di risorse naturali e scienze della vita di Vienna e pubblicata su Scientific Reports, aggiunge importanti conoscenze sui meccanismi di autodifesa della vite e potrà avere utili ricadute nella lotta contro questo patogeno, riducendo così l'utilizzo di fungicidi.

Il ruolo dei metaboliti secondari nei meccanismi di autodifesa della vite sono noti, ma per la prima volta è stato dimostrato il coinvolgimento delle sostanze volatili. Le piante, con questo meccanismo, potrebbero essere in grado di agire in modo 'sociale' proteggendo i loro simili da ulteriori attacchi e prima che il patogeno entri in contatto con i loro tessuti.