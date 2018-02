Pallavolo: Trentino Volley vince contro Sora

(ANSA) - TRENTO, 26 FEB - "Sapevamo che per ottenere il quarto posto finale in classifica, senza dover guardare ai risultati degli altri, dovevamo vincere le ultime due partite".

Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, dopo la vittoria di ieri sera contro Sora per 3 a 0.

"Il primo successo è arrivato - ha aggiunto - di fronte a un PalaTrento che anche in questa occasione ha saputo guidarci nei momenti difficili, come accaduto nel secondo set. Sono contento che il nostro cammino interno in regular season si sia chiuso stasera con un successo, perché il pubblico e la dirigenza lo meritavano assolutamente. Ora ovviamente ci concentriamo sui prossimi impegni ma nel frattempo abbracciamo anche i nostri tifosi perché il campionato vissuto non è stato affatto semplice ma aver potuto contare sul loro supporto è stato assolutamente importante".