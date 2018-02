Maltempo: Paglia (LeU), dimissioni vertici Fs atto dovuto

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Amministratore Delegato, Presidente e Consiglieri di Amministrazione di Ferrovie dello Stato sono pagati centinaia di migliaia di euro l'anno per far funzionare un servizio essenziale, anche in caso di maltempo ordinario.

Dopo una giornata come questa, le dimissioni sono un fatto dovuto. Non è populismo, ma etica della responsabilità". Lo afferma Giovanni Paglia di Liberi e Uguali, capogruppo di SI in commissione finanze a Montecitorio. (ANSA).