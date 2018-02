Latte Arborea rileva Trentinalatte

(ANSA) - TRENTO, 26 FEB - La Cooperativa Latte Arborea ha raggiunto un'intesa con il gruppo tedesco Livia per l'acquisizione di Trentinalatte spa, azienda specializzata nella produzione di yogurt, presente sul mercato con i brand 'Trentina' e 'Collina Felice', e con private label commercializzate da alcune delle principali catene distributive italiane.

La nuova proprietà italiana succede quindi alla holding finanziaria Livia Group, che nel 2014 aveva rilevato la società dalla multinazionale svizzera Emmi Ag. L'operazione, spiega l'azienda stessa, intende valorizzare le attuali risorse umane (pari a 119 lavoratori) impiegate nello stabilimento di Roverè della Luna.

"Auspichiamo che da questo passaggio arrivino le indispensabili scelte di investimento e rilancio dell'azienda.

Per quanto ci riguarda la nostra attenzione è ottenere tutte le garanzie possibili per la tutela dei livelli occupazionali".

dicono i sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil del Trentino.