Grande Guerra: al fronte con le foto degli alpini

(ANSA) - TRENTO, 26 FEB - Il Museo storico italiano della guerra di Rovereto ospiterà dal 10 marzo la mostra "Alpini al fronte. Immagini dall'archivio fotografico del museo della guerra". L'iniziativa rientra nel programma ufficiale degli eventi legati all'Adunata nazionale 2018 degli alpini in programma a Trento dall'11 al 13 maggio.

La mostra ripercorre i luoghi simbolo della prima guerra mondiale combattuta dalle truppe alpine tra il 1915 ed il 1918: dai monti dell'Ortles e del Tonale all'Adamello, dal Pasubio all'Ortigara, dalle Tofane alle Dolomiti di Sesto, dal Pal Piccolo al monte Nero. Si potrà così vivere un percorso per immagini scandito dalle testimonianze dei combattenti, affidate alle pagine di diari e lettere. Un modo significativo anche per valorizzare il materiale conservato nell'archivio fotografico.

La mostra sarà visitabile fino al 29 giugno, dal martedì alla domenica, con orario continuato dalle 10 alle 18.