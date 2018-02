Gelateria chiude per freddo a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - Mentre a Roma chiudono le scuole per colpa di Burian, a Bolzano non aprono le gelaterie a causa dell'ondata di gelo polare. "Chiuso per freddo", si legge infatti sulla porta d'ingresso di una nota gelateria nella centralissima Piazza delle Erbe. Solo pochi giorni fa, l'artigiano gelatiere Nicolas aveva riaperto, sperando in temperature miti per l'avvio della stagione. Ora però il freddo straordinario gli ha imposto una pausa forzata.