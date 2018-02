Ferrovie: in Trentino personale di supporto sui treni

(ANSA) - TRENTO, 26 FEB - Saranno operative dal 15 marzo le quattro unità di personale a supporto dei capitreno sulla tratta ferroviaria di competenza della Provincia di Trento. Avviato poi lo studio di fattibilità per l'installazione dei tornelli, con Ala stazione pilota.

E' quanto emerso nel corso dell'incontro di oggi tra i sindacati e l'assessore provinciale ai trasporti, Mauro Gilmozzi. "E' un passo avanti nella direzione di garantire una maggiore sicurezza al personale viaggiante", commentano il segretario provinciale della Filt, Stefano Montani, e il delegato Alberto Sicari. "La questione - aggiungono - è particolarmente sentita dai lavoratori che per ben due volte negli ultimi mesi hanno scioperato per chiedere attenzione sul problema". Oltre al personale di supporto, i sindacati hanno ottenuto che le tessere di categoria "G" (che consentono di viaggiare gratuitamente) non valide o impropriamente utilizzate, segnalate dai capitreno, verranno in caso di impossibilità di ritiro segnalate e annullate dalla Provincia.