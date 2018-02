Crollo temperature in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - Le temperature in Alto Adige, con l'arrivo della corrente d'aria polare, sono in caduta libera.

Riva di Tures, in Valle Aurina, si è svegliata questa mattina a -23 gradi. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, gli zero gradi saranno superati oggi solo nel fondovalle dell'Adige tra Merano e Salorno, mentre in tutto il resto della provincia regnerà il gelo. Su Cima Libera, a 3.400 metri di quota sulla cresta di confine tra Brennero e Passo Resia, la minima della scorsa notte era di -31 gradi ad un passo dal record storico assoluto di -32 gradi.

Dopo le nevicate di ieri, in Trentino è tornato il sole, ma le temperature sono in picchiata, con un calo di una decina di gradi. Le minime sono tutte sotto lo zero e poche delle massime ci si avvicinano, mentre molte sono state registrate sotto zero. I picchi di freddo si sono registrati in quota, a Vermiglio, con -23,2 gradi, a Peio, con -22,2, al ghiacciaio del Mandrone, a Passo Rolle con -21,5 gradi, con -20,9, a Campitello con -20,5, alla diga Careser con -22,9 gradi, al lago di Calaita, con -20,1, in Val d'Ambiez, con -20 gradi, a Passo Costalunga con -20,7 gradi, al Monte Ruioch con -20,6 gradi, al Monte Grostè con -21,5 gradi, a Grigno con -21,1, a Daone con -20,2, alla Cima Paganella con -20.