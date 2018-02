Con gelo solo tregua da zanzara tigre

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - Resterà deluso chi sperava che l'attuale ondata di freddo polare negli ultimi giorni d'inverno potesse attenuare la presenza della zanzara tigre in Italia. "Si tratta solo di una tregua, perché le uova sopravvivono a freddo, ghiaccio e siccità", spiega il direttore dell'ufficio caccia e pesca della Provincia autonoma di Bolzano, Luigi Spagnolli. "Il gelo - prosegue - semplicemente ritarda lo sgusciamento delle uova, che avviene a una temperatura sopra i 20 gradi". "La zanzara tigre depone le uova in ambienti umidi, che non mancano nelle città, basta pensare ai vasi per le piante, ai sifoni e ai tombini", evidenzia Spagnolli.