Al via lavori per nuova palazzina questura Trento

(ANSA) - TRENTO, 26 FEB - Al via da domani, alla questura di Trento, i lavori di realizzazione della palazzina comprendente i nuovi uffici della divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione (ufficio passaporti, ufficio armi, ufficio licenze, ufficio immigrazione), nonché la mensa di servizio della polizia di Stato.

Pertanto da domani il nuovo accesso alla questura non sarà più da viale Verona, ma esclusivamente pedonale o con bicicletta al seguito dall'ingresso di via della Malpensada. Inoltre, non sarà più possibile usufruire dei parcheggi interni riservati al pubblico con accesso da viale Verona, ad eccezione dei disabili che sono autorizzati a parcheggiare con il mezzo privato all'interno della questura, entrando dal nuovo ingresso di via della Malpensada. Per tutti gli altri sarà invece possibile posteggiare nei parcheggi esistenti su via della Malpensada oppure nel parcheggio seminterrato del "Big Center".

I lavori dovrebbero durare circa 15 mesi.