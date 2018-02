Maltempo: in Trentino Alto Adige calo temperature e neve

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - Il calo delle temperature e la neve sono arrivati come previsto in Trentino Alto Adige dalle prime ore del mattino. Se ieri le temperature erano quasi primaverili, con le massime che sono arrivate a superare in pianura anche i 10 gradi, oggi sono intorno allo zero o poco sopra in pianura e di qualche grado sotto in montagna.

La neve è arrivata anche in città, imbiancando però soltanto i tetti e senza riuscire a fermarsi a terra. Le previsioni per le prossime ore sono di un ulteriore calo delle temperature.

