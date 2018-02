Elezioni: Lega Alto Adige a manifestazione partito a Milano

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - Una delegazione della Lega Alto Adige ha partecipato ieri alla manifestazione del partito a Milano. Presenti cinquanta militanti da tutta la provincia, capitanati dal commissario Massimo Bessone, come lui stesso riferisce in una nota. "Circa cinquantamila persone - afferma - hanno riempito piazza Duomo, per seguire il discorso di Matteo Salvini. Il segretario federale ha parlato dell'Italia del dopo 4 marzo, quando lui sarà a capo del governo di questo Paese. Tra le altre cose: un ministero per i disabili, perché gli ultimi saranno i primi, un ministero per il turismo, perché l'Italia va valorizzata. Stop agli sbarchi e rimpatrio immediato di chi non scappa da nessuna guerra. La tematica del nostro governo - prosegue Bessone - sarà rafforzare le autonomie e il federalismo delle regioni. Matteo Salvini - aggiunge il commissario leghista altoatesino - ha concluso con un giuramento ai suoi elettori. Ha promesso onestà, coerenza, diritti e giustizia".(ANSA).