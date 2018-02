Elezioni: Alto Adige, Fraccaro (M5s) con De Stefani e Corona

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - Domenica tra la neve per il deputato del M5s Riccardo Fraccaro, che si è recato in Val di Sella per incontrare due personaggi simbolo della montagna: Fausto De Stefani, il noto alpinista, e lo scrittore Mauro Corona. "Il rapporto di stima e amicizia con De Stefani", ha dichiarato Fraccaro, "si basa sulla condivisione di valori e idee, a partire dalla ferma volontà di tutelare i territori montani e garantire un presidio sociale fatto di tradizioni.

Lavoro, turismo e ambiente sono i pilastri di una visione d'insieme in grado di valorizzare la montagna come patrimonio condiviso".

"Tutti gli amministratori, provinciali, delle Regioni, in Parlamento, dovrebbero almeno un giorno a settimana andare a conoscere i territori. Le risorse dovrebbero distribuirle a livello locale invece di concentrarle nelle mani di pochi", ha detto Fausto De Stefani, che ha aggiunto: "Ho fiducia verso il M5S e spero che abbiano il successo che si meritano. Io mi auguro di aggrapparmi ai loro appigli". (ANSA).