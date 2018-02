Brunner e Confortola vincono Bondone Ski Marathon a skating

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - A trionfare nella 30 km della Viote Ski Marathon in versione skating sono stati l'altoatesino Julian Brunner del Team Futura e l'olimpionica fiemmese Antonella Confortola del Nordico Sportful. Nella light sui 15 km i più veloci sono risultati i due alfieri dello Sci club Marzola Stefano Detassis e Agata Marchi, l'unica a concedere il bis nel fine settimana organizzato dall'Asd Charly Gaul e dall'Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi in collaborazione con il Comune di Trento, il Centro Fondo Viote e la Scuola Italiana Sci Fondo Viote.

Gli oltre 250 concorrenti in gara si sono ritrovati con neve e nebbia prima dello start e per questo motivo la giuria ha deciso di posticipare di un'ora il via. (ANSA).