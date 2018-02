Automobilismo:a Passanante e Buccioni Coppa Città della Pace

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - Mario Passanante e Elisa Buccioni su Autobianchi A112 Elegant del 1977 hanno vinto la 25/a edizione della 'Coppa Città della Pace'. Per il regolarista di Mazara del Vallo di Franciacorta Motori si tratta del primo successo nella gara organizzata dalla scuderia Adige Sport, che in questa occasione ha aperto il Campionato italiano di regolarità per vetture storiche.

La gara ha fatto registrare il nuovo record di iscritti, 107, portandoli a contatto con cinque diversi laghi, Loppio, Garda, Cavedine, Toblino e Santa Massenza.

I secondi classificati, il vicentino Luca Patron con Massimo Casale del Loro Piana Classic Team su Renault R5 Alpine del 1984, si sono avvicinati sempre di più alla vetta nel corso della giornata, al punto da chiudere a appena 4 centesimi di secondo dai vincitori. Grande battaglia per il terzo gradino del podio, sul quale sono saliti Valerio Rimondi e Lidia Fava su Porsche 911 Targa del 1974. (ANSA).