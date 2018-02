Pallavolo: Trentino Volley domenica contro Sora

(ANSA) - TRENTO, 24 FEB - "Per continuare a occupare il piazzamento che abbiamo ora fra le nostre mani non possiamo permetterci alcun tipo di distrazione". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, presentando la partita di domenica al PalaTrento contro Sora.

"La classifica - ha aggiunto Lorenzetti - dice chiaramente che siamo favoriti ma per confermare la nostra supremazia dobbiamo assolutamente giocare con umiltà e consapevoli che di fronte a noi troveremo una Sora che, nonostante tutto, nel corso di questa stagione è cresciuta ed è migliorata nel suo stile di gioco. La Biosì ha spesso vinto set combattuti punto a punto ed in trasferta ha saputo vendere cara la pelle anche in situazioni non semplici. Tutti elementi di cui dovremo tenere conto per avvicinarci all'appuntamento con la giusta mentalità". (ANSA).