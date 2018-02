Corteo Anpi: Lidia Menapace, era ora che scendesse in piazza

(ANSA) - BOLZANO, 24 FEB - "Era ora che l'Anpi scendesse in piazza". Lo ha detto Lidia Menapace, a Bolzano per la campagna elettorale di Potere al popolo, in riferimento alla manifestazione a Roma. "Io sono stata al corteo a Macerata e sono stata criticata per questo, ora finalmente anche l'Anpi manifesta", ha aggiunto la 93enne staffetta partigiana.

A Bolzano la candidata ha ribadito che Potere al popolo "non è contro l'Europa, ma per un'Europa dei popoli e non degli Stati", ha aggiunto Menapace, che nel 1964 fu la prima donna ad entrare nella giunta provinciale di Bolzano. (ANSA).