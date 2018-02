Turismo: in Trentino +8% di arrivi in gennaio

(ANSA) - TRENTO, 23 FEB - Per il turismo in Trentino, gennaio 2018 è stato il migliore degli ultimi 11 anni secondo l'Ispat, l'Istituto statistico della Provincia che conferma i risultati molto positivi già osservati per il periodo natalizio.

Gli arrivi sono aumentati dell'8,1% rispetto allo stesso mese del 2017 e le presenze risultano in aumento del 9,1%. Quasi un milione e mezzo il totale delle presenze alberghiere, con crescite record in alcune località, ad esempio del 59% rispetto all'anno precedente a San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Al risultato positivo del mese di gennaio contribuiscono entrambi i comparti, l'alberghiero (+8% gli arrivi, +8,6% le presenze) e l'extralberghiero (+8,7% gli arrivi, +11,3% le presenze).

Positivi secondo l'Ispat anche i dati definitivi 2017 con un + 840.000 pernottamenti rispetto all'anno precedente. Nel complesso gli arrivi nel 2017 sono stati 5.993.206, le presenze 31.970.580.