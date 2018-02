Scoperte pitture rupestri più antiche, dai Neanderthal

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Scoperte le pitture rupestri più antiche del mondo: si trovano in Spagna e sono opera dei Neanderthal, che le hanno decorate almeno 64.000 anni fa, ossia 20.000 anni prima dell'homo Sapiens. Ritrovate anche le conchiglie usate per mescolare i colori, che risalgono a 115.000 anni fa. Il risultato, che riscrive la preistoria, è pubblicato su Science e Science Advances, in due ricerche coordinate dall' Istituto tedesco Max Planck e parlano anche italiano. Le scoperte "riscrivono il nostro punto di vista sulla preistoria antica, perché indicano che l'uomo è diventato 'umano' prima di quanto immaginato" ha detto all'ANSA il geoarcheologo Diego Angelucci, dell'Università di Trento, fra gli autori della ricerca pubblicata su Science Advances. Dipinti e conchiglie indicano infatti che questi cugini dell'uomo avevano un'arte e capacità simbolica. A lungo, ha aggiunto, "abbiamo immaginato i Neanderthal come esseri con caratteristiche inferiori rispetto ai Sapiens", ma "erano più sofisticati di quanto si credesse".(ANSA).