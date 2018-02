Marcato (Ln), la Boschi come Barbapapà

(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - "La Boschi è come Barbapapà, la cui caratteristica principale è infatti quella di modellare a suo piacimento il proprio essere assumendo il ruolo più indicato per risolvere una situazione". Lo ha detto Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico ed energia del Veneto, intervenendo per la Lega Nord in campagna elettorale a Bolzano.

"Se deve essere nazionalista - ha proseguito - si trasforma in nazionalista, le si chiede di essere secessionista fa la secessionista e se le si chiede, come candidata a Bolzano, a fare l'autonomista fa l'autonomista".

"Non capisco il Pd locale - ha detto Marcato - che evidentemente deve ammettere di non avere voce in capitolo e candidati propri. Candidare a Bolzano un bellunese come Bressa e una toscana come la Boschi vuol dire che le cose non vanno proprio bene". Secondo la Lega, "serve un cambiamento radicale nel nostro Paese con un fondo di 5 mld di euro per gli immigrati e solo 20 mln per l'assistenza degli ammalati e persone anziani in casa proprio".