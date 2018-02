Giochi: altro caso doping tra russi, è bobbista Sergeeva

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 23 FEB - Nuovo caso di doping ai Giochi di PyeongChang e riguarda ancora la delegazione russa. La bobbista Nadezhda Sergeeva sarebbe risultata positiva a un controllo: a confermare i risultati del test è stato il presidente della federazione Alexander Zubkov: non si tratterebbe però del meldonio, la sostanza che ha inguaiato il giocatore di curling, Alexander Krushelnitskii, vincitore del bronzo nel team misto e ora costretto a restituire la medaglia.

Si tratterebbe di un farmaco per il cuore, ma secondo quanto dice Zubkov l'atleta, arrivata 12/a nella gara olimpica, nega di aver assunto farmaci. Questo sarebbe il quarto caso rivelato qui in Corea, dopo quello del curler, di uno sloveno dell'hockey e di un giapponese del pattinaggio.