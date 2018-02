Elezioni: Acli del Trentino, invito ad andare a votare

(ANSA) - TRENTO, 23 FEB - "Oggi più che mai alla politica spetta il compito di esplorare il futuro e definire gli assi portanti per una rinascita per il nostro paese". Lo affermano le Acli del Trentino, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

"Da qui - aggiungono - la necessità di un rinnovato dialogo fra cittadini e istituzioni al fine di impegnarsi per superare l'attuale situazione contrassegnata da troppi rancori e risentimenti, populismi e scorciatoie autoritarie che rischiano di rendere i forti ancora più forti ed i deboli ancora più deboli". Per questo le Acli "invitano ad andare a votare, a scegliere, ad assumersi ognuna ed ognuno la propria responsabilità per addivenire a un governo stabile, autorevole e lungimirante per il paese".

Le Acli, in vista del voto, hanno sottoposto ai diversi schieramenti e a tutti gli elettori alcuni obiettivi e punti che considerano prioritari, dall'autonomia alla democrazia partecipativa, dalle politiche attive del lavoro al rispetto dell'ambiente per rilanciare l'economia". (ANSA).