Corte Conti,boom citazioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - Nel 2017 la Corte dei Conti di Bolzano ha registrato un vero boom di citazioni depositate dalla Procura regionale, ovvero 42 (+17 rispetto al 2016). E' in forte aumento anche l'importo di risarcimento richiesto, salito da 1.1 milioni nel 2015 a 2.8 milioni nel 2016, mentre è molto più basso l'importo effettivamente riconosciuto in sede di giudizio (il 54% e il 5%). La parte del leone rappresenta l'indennità di funzione per dirigenti provinciali che non rivestono più il ruolo (2,7 milioni di risarcimento richiesto). Questi dati sono stati presentati in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti.

La procuratrice regionale Daniela Morgante nella sua relazione si è soffermata sul nuovo codice di giustizia contabile, che nel 2017 per il primo anno è stato attuato. Le vertenze pendenti a fine 2016 erano 381, mentre quelle aperte nel 2017 458 e quelle archiviate 468.