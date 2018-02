Corte conti, insediato nuovo presidente Pino Zingale

(ANSA) - TRENTO, 23 FEB - Insediato oggi il nuovo presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento, Pino Zingale, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Auspico che la nostra attività - ha detto - possa essere sempre equilibrata e orientata, nei limiti in cui questo è possibile, più alla correzione che alla repressione. La funzione giurisdizionale della Corte non è infatti soltanto di natura repressiva o risarcitoria, ma anche di orientamento nell'attività della Pubblica amministrazione". "Attraverso i processi in sede giurisdizionale si danno anche delle indicazioni su quali sono i criteri di buona amministrazione. E in questo senso credo di aver riscontrato una buona ricettività nell'humus amministrativo e umano di questa provincia e mi auguro che il futuro prosegua in questo senso", ha aggiunto il nuovo presidente. Zingale sempre oggi ha incontrato in Provincia il governatore del Trentino Ugo Rossi.

Zingale viene da Palermo dove ha ricoperto l'incarico di Procuratore generale.