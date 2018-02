Brennero, intervento per vagone cisterna

(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - Intervento dei vigili del fuoco la scorsa notte, alle ore 22.30, alla stazione ferroviaria del Brennero per una fuoriuscita di un liquido dalla valvola di un vagone cisterna, notata dagli addetti. Si è trattato di idrocarburo, come appurato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Poco dopo è stato dato il cessato allarme.

Al Brennero interventi per fuoriuscite dalle valvole di sicurezza sono piuttosto frequenti a causa della differenza di pressione al valico italo-austriaco, che si trova a 1.372 metri di quota, mentre i vagoni cisterna spesso sono stati riforniti a livello del mare.