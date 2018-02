Boschi, far crescere ancora l'autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - "In questa legislatura è stato fatto molto per l'autonomia e la sfida ora è di farla crescere anche nella prossima". Lo ha detto Maria Elena Boschi, intervenendo a Bolzano alla presentazione del libro "Insieme per l'autonomia" sui 17 anni del gruppo al per le autonomie al Senato.

"Il mio rapporto con il gruppo è cresciuto negli ultimi 4 anni, trovando con il tempo delle sinergie sull'obbiettivo comune, l'autonomia", ha aggiunto la candidata del Pd nel collegio Bolzano-Bassa Atesina. Il gruppo, guidato dal senatore Svp Karl Zeller, "è stato stato sempre compatto, senza voci discordanti, che è stato un fattore molto importante al Senato, dove i numeri della maggioranza non erano sempre certi", ha proseguito la sottosegretaria. Secondo Boschi, "il confronto con il gruppo per le autonomie è stato sempre nel merito. Il gruppo ha sempre difeso l'autonomia contro gli attacchi, senza però mai strumentalizzare il tema".