Turbativa d'asta sanità trentina: quattro indagati

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - Turbativa d'asta per appalti nella sanità trentina sarebbe l'accusa che vede aperto un fascicolo da parte della Procura di Trento. Un'inchiesta che avrebbe quattro indagati, tra cui tre dipendenti, di cui due già trasferiti a diversi incarichi, e un fornitore.

Si tratta in sostanza della parte trentina delle indagini in corso sulle forniture di strumentazione nella sanità regionale, che ha visto nei giorni scorsi l'esecuzione di sette misure di custodia cautelare per la parte altoatesina dell'inchiesta.

(ANSA).