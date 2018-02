Scuola: due trentini diplomati sommelier Alma-Ais

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - Michele Girelli, 27 anni, e Daniele Prada, 29 anni, entrambi trentini, si sono diplomati al master sommelier Alma-Ais, promosso dalla Scuola internazionale di cucina italiana. Fondata nel 2004 da Gualtiero Marchesi, ha visto diplomarsi in questa decima edizione del master 15 studenti da tutta Italia. Girelli ha firmato inoltre uno dei due progetti di tesi ritenuti migliori.

Agli iscritti al master ha offerto la possibilità di svolgere stage formativi in realtà come il Gruppo Meregalli, wine club esclusivi come il 67 Pall Mall di Londra, enoteche come Tabarro di Parma e Glam a Venezia, e cantine come Ferrari a Trento. (ANSA).