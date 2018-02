Ricerca: Fbk Trento e centro Skoltech russo collaborano

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - Modellazione 3D e energia sono i settori di collaborazione previsti da un accordo quinquennale tra il centro di ricerca di Trento Fbk e l'istituzione universitaria Skoltech di Mosca. Il presidente della Fbk, Francesco Profumo, oggi ha visitato l'istituzione russa e incontrato il rettore, Alexander Kuleshov.

"Tra le numerose attività di internazionalizzazione della Fondazione - ha spiegato Profumo - negli ultimi mesi abbiamo lavorato in particolare su un accordo con questa giovane, ma già grande istituzione russa. È un'università nata nel 2011, ma che ha già attratto talenti da molti Paesi nel mondo. Il modello a cui si rifà è quello del Mit e credo sia un ottimo modello anche per noi". L'accordo prevede quattro principali ambiti: programmi comuni di educazione con focus sul rafforzamento della rete del programma internazionale di dottorato (Fbk PhD International Program), sviluppo di programmi di mobilità, ricerche collaborative in ambiti di comune interesse e l'organizzazione di eventi congiunti.(ANSA).