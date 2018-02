Pronto allargamento Villa Agnedo-Ospedaletto

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - Assegnati in via provvisoria i lavori per l'allargamento del tratto stradale Villa Agnedo - Barricata di Ospedaletto, sulla statale 47 della Valsugana.

Nei prossimi dieci giorni - informa la Provincia - si procederà alle verifiche di congruità dell'offerta e quindi all'assegnazione definitiva. Contemporaneamente avverrà la consegna del cantiere sotto riserva di legge. In questo modo, data l'urgenza, la Provincia conta di poter anticipare l'avvio dei lavori rispetto alla data, inizialmente prevista, del maggio 2018.