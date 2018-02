Giochi: niente udienza Krushelnitckii,rinuncia a ricorso Tas

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 22 FEB - Ricorso ritirato e niente udienza al Tas per Aleksandr Krushelnitckii, il giocatore di curling trovato positivo al meldonio ai Giochi di PyeingChang. L'atleta doveva essere ascoltato dopo che anche il campione B aveva rilevato tracce della sostanza nella lista di quelle vietate dall'antidoping. Il curler di San Pietroburgo ha sempre respinto le accuse, non ha ammesso di aver fatto uso di doping ma ha detto che "sarebbe stupido negare due test risultati positivi". Questo comporta che Krushelnitckii e sua moglie Anastasia Bryzgalova perderanno il bronzo vinto nel team misto lo scorso 13 febbraio. La medaglia verrà assegnata ai norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten. "Dopo aver valutato i pro e i contro - ha spiegato l'atleta - ho deciso di non fare l'udienza. Ma la nostra medaglia l'abbiamo vinta con lavoro e fatica". La delegazione russa confida ancora di poter sfilare alla cerimonia di chiusura con le divise ufficiali: il Cio deciderà sabato.