Elezioni: Fraccaro (M5s), sì a proposte della Coldiretti

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - "L'agricoltura è un settore strategico per la nostra economia, che il M5s intende rilanciare per difendere la sovranità alimentare e il Made in Italy. Ho incontrato la Coldiretti del Trentino e sottoscritto il loro manifesto politico, in piena sintonia con il programma a 5 stelle, per tutelare le eccellenze produttive del nostro territorio". Lo dichiara il deputato del MoVimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro, capolista al proporzionale e candidato all'uninominale a Pergine per le elezioni del 4 marzo.

"La semplificazione burocratica - aggiunge - è di cruciale importanza per liberare le energie delle imprese agricole e renderle più competitive. Misure come l'etichettatura trasparente e il contrasto agli Ogm sono prioritari per valorizzare il settore agroalimentare che può creare occupazione e sviluppo sostenibile, oltre che per salvaguardare i consumatori. Dobbiamo puntare sulla qualità dei prodotti, respingendo i trattati di libero scambio dannosi per le nostre produzioni". (ANSA).