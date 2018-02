Elezioni: Dorigatti, invito ad andare a votare

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - "L'imminente appuntamento elettorale ci offre l'occasione per esercitare il principale fra i diritti - doveri della cittadinanza, proprio perché è quello del voto il momento più alto nella vita politica collettiva in un Paese civile e democratico". Ad affermarlo, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, è il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Bruno Dorigatti.

"Pur consapevole del diffondersi di qualche clima di sfiducia e delle possibili - quanto rispettabili - opzioni di coloro che non si recheranno alle urne - prosegue - mi permetto solamente rammentare quanto l'atto del voto rappresenti, di per sé, una scelta di libertà e di responsabilità per ogni singolo Cittadino, nei riguardi dell'intera Comunità e uno strumento concreto per evitare la deriva dell'antipolitica e l'affermazione dei facili populismi di maniera". (ANSA).