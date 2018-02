Elezioni: Biancofiore, anche SVP si vergogna di Boschi

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Anche la Svp, oltre che metà del Pd, si vergogna di aver candidato in Alto Adige Boschi e Bressa.

Prova ne è la diffusione a tutti i suoi iscritti ed elettori del giornale del Partito, Zis. Sullo stesso infatti fa bella mostra in prima pagina la foto di tutta la supposta delegazione Svp al prossimo parlamento, con tanto di appropriazione dell'Autonomia, ma Boschi e Bressa sono magicamente spariti. Si dirà "vabbè ma quello è il giornale della SVP". Sì, peccato che in penultima pagina si può trovare la cartina dell'Alto Adige con i vari collegi segnati e - ironia della sorte, nello spazio di Bolzano -Bassa Atesina, si scopre che i candidati sono Schullian e Steger col loro volto e spariscono ancora una volta quelli di Boschi e Bressa. Forse perchè italiani? Forse perchè impresentabili? Forse per imbrogliare i propri elettori ai quali stanno facendo bere l'amaro calice? Ai due sventurati che stanno accettando ogni tipo di umiliazione pur di spuntare un posticino in parlamento, la corazzata SVP riserva due righe nere in stampatello microscopiche. Le stesse che tirerà su entrambi e tutta la pantomima degli amici dell'autonomia, dal 4 marzo, quando al governo ci sarà il centro destra". Lo scrive in una nota Michaela Biancofiore, parlamentare FI del Trentino Alto Adige e coordinatore regionale del partito.(ANSA).