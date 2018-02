Confransporto, no limitazioni al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 22 FEB - Botta e risposta tra il nuovo presidente di Conftrasporto Fabrizio Palenzona e il governatore tirolese Guenther Platter sul 'numero chiuso' per tir sull'asse del Brennero nei giorni di bollino nero. Palenzona in un'intervista all'agenzia Apa ha definito "non applicabile" questo provvedimento del land austriaco Tirolo che prevede un tetto di 250-300 tir all'ora sull'autostrada dell'Inntal.

Secondo il presidente Conftrasporto si tratterebbe solo di un'avvisaglia, per fare pressione nella questione del traffico transalpino. "Nessuno in Europa può intraprendere misure unilaterali ai danni di altri paesi", ha aggiunto Palenzona.

"Non ci facciamo mettere sotto pressione da nessuno, neanche dalla lobby degli autotrasportatori italiani oppure da altri avversari", ha risposto il governatore Platter. "Da anni sollecitiamo una soluzione condivisa con la Germania e l'Italia.

Gli unici che rispettano gli impendi presi siamo noi", ha aggiunto il presidente del land austriaco.