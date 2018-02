Austria, Tirolo vota domenica

(ANSA) - BOLZANO, 22 FEB - Sono 537.273 i tirolesi chiamati alle urne domenica 25 febbraio per rinnovare la dieta del land austriaco, attualmente guidata dal governatore Oevp Guenther Platter con i Verdi. Il bis non è però scontato. I Verdi vogliono restare in maggioranza solo se questo è fortemente voluto dagli elettori, ovvero solo se dovessero conquistare almeno il 10% dei consensi.

La seconda ipotesi è la copia in piccolo del governo nazionale tra Oevp e Fpoe. I liberal-nazionali vengono dati in ascesa e, seguendo l'esempio di Vienna, potrebbero entrare in maggioranza in Tirolo. Non è neanche esclusa, anche se non molto probabile, una grosse Koalition con i socialdemocratici. Si presentano alle elezioni anche i liberali Neos che sperano di entrare per la prima volta nel Landtag.