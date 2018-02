Vola turismo in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 FEB - Il 2017 si è concluso con un nuovo record per il turismo altoatesino. Secondo gli ultimi dati dell'istituto di statistica provinciale Astat - pubblicati dal quotidiano Dolomiten - sono stati registrati 32 milioni di pernottamenti, ovvero un milione in più dell'anno precedente.

Dieci anni fa, nel 2007, i pernottamenti non superavano i 27,3 milioni. Grazie alla neve abbondante delle scorse settimane anche la stagione invernale promette risultati eccellenti.