Soccorso atleta nazionale paralimpica sul Bondone

(ANSA) - TRENTO, 21 FEB - Gli agenti di polizia locale che operano per il controllo e la sicurezza delle piste del Monte Bondone di Trento sono intervenuti oggi per soccorrere un atleta della nazionale paralimpica, che stava effettuando una sessione di allenamento.

L'atleta, mentre stava affrontando la discesa sulla pista Lavaman con lo snowboard, ha perso il controllo rovinando a terra, battendo il capo e rompendo il casco di protezione.

Gli agenti, allertati da alcuni compagni intervenuti immediatamente, hanno trovato l'atleta primo di conoscenza a causa di un forte trauma cranico. Dopo avere prestato i primi soccorsi e valutate le condizioni dell'infortunato, è stato fatto intervenire l'elisoccorso per il trasporto all'ospedale Santa Chiara. (ANSA).