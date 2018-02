Huber (Pd), tradimento scellerato

(ANSA) - BOLZANO, 21 FEB - "In un momento di grande mobilitazione e impegno del Pd, a livello nazionale e locale, il gruppo Bizzo (senza Bizzo) lascia il Pd disorientando il centrosinistra e inseguendo l'ennesima scissione che tutti indebolisce". Lo afferma il segretario altoatesino del Pd, Alessandro Huber.

Huber parla di "tradimento scellerato" che "fa esultare la destra, capace solo di guardare in casa d'altri e mai alla propria debolezza, e sa di dispetto". "Cade la maschera della avversità a Boschi e Bressa - prosegue - mentre emerge la realtà di un egoismo di bassa lega, particolaristico e irresponsabile, legato agli interessi locali ed al tornaconto personale". "Si lascino allora tutti gli incarichi ottenuti con i voti degli elettori e delle elettrici Pd e si restituiscano i contributi dovuti al partito e non versati, per essere coerenti e responsabili", conclude Huber.