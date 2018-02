Giochi:Vonn "Sofia ha sciato meglio,felice nessun rimpianto"

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 21 FEB - "Ho disputato una grande gara, Sofia ha sciato un po' meglio di me: ma non ho rimpianti, sono davvero molto contenta". Lindsay Vonn si gode il bronzo nella libera dei Giochi di PyeongChang: la campionessa americana si è detta soddisfatta della prova, e ha confessato che non è stato semplice perché l'emozione era tanta. "E' stato difficile pensare che fosse la mia ultima discesa olimpica - ha detto la Vonn - ho faticato a tenere a bada le emozioni, sono molto orgogliosa della mia prestazione".