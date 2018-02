Vaccini: Vaccinare Informati Trentino chiede democrazia

(ANSA) - TRENTO, 20 FEB - "In questi giorni che precedono le elezioni ho letto il titolo di un incontro di approfondimento rivolto ai giovani: 'Per fare un albero ci vuole democrazia'.

Prendo in prestito questa metafora per focalizzare l'attenzione sugli interrogativi che migliaia di famiglie si sono poste e si pongono dopo l'approvazione del decreto Lorenzin. Avere inserito l'obbligo vaccinale come condizione indispensabile per accedere al nido e alla scuola dell'infanzia, è ammissibile in un Paese di forti e condivise radici democratiche?". A domandarlo è Patrizia Filippi, a nome dell'associazione Vaccinare Informati.

"Una parte dell'Italia si è mobilitata - prosegue - ma le porte degli asili si chiuderanno presto ai bambini non vaccinati. In Trentino questi bambini sono stati chiamati 'Non conformi', definizione orribile che ci riporta ad altri contesti, lesiva della dignità umana. Silenzio rotto solo nelle ultime settimane davanti alla presa di coscienza che molti non hanno potuto iscrivere i loro bambini per settembre". (ANSA).