Scuola: Festival delle lingue, tre giorni eventi a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 20 FEB - Tre giorni di eventi e una carrellata di ospiti internazionali, decine di scuole coinvolte, centinaia di studenti. Così Rovereto torna a essere capitale delle lingue: dall'8 al 10 marzo l'Iprase (Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa) organizza infatti la terza edizione del Festival delle lingue, per stimolare la discussione e la riflessione sul tema delle lingue oggi, dai classici come greco e latino, ai linguaggi contemporanei fino alle lingue parlate nel mondo, senza dimenticare il Piano Trentino Trilingue. Una rassegna professionale, nella quale verrà dato spazio alle novità che, in tema di formazione linguistica, investono il mondo scolastico. Durante il Festival, ospiti e relatori potranno consultare le novità editoriali del settore, approfondire le metodologie per l'apprendimento linguistico, avvicinarsi ai metodi didattici di insegnamento, ma anche scoprire le nuove frontiere tecnologiche a supporto dell'apprendimento linguistico. (ANSA).