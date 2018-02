Sci: C.Europa, Saugestad 1/o a Sarentino

(ANSA) - BOLZANO, 20 FEB - Il norvegese Stian Saugestad ha vinto la discesa di Coppa Europa a Sarentino. Il 25enne scandinavo si è lasciato alle spalle l'austriaco Christian Walder e l'azzurro Davide Cazzaniga. Il programma gare continua mercoledì con la combinata alpina. Stian Saugestad ha chiuso la sua prova sulla pista Schöneben (lunghezza 2301 metri, dislivello 540 metri) in 1.09,70 minuti.

Il norvegese, che ha festeggiato la sua seconda vittoria in Coppa Europa (anche la prima in Val Sarentino nel 2016 in super-G, ndr), si è imposto con 0,13 secondi di vantaggio sull'austriaco Christian Walder. Terzo è arrivato Davide Cazzaniga di Correzzana in Provincia di Monza e Brianza (+0,18).

Una fortissima prestazione la ha fatta vedere anche il veterano Werner Heel, che ha chiuso in 6/a posizione. Il 35enne di Valtina in Val Passiria ha mancato la vittoria di 0,34 secondi e sul podio gli sono mancati 0,16 secondi. Dominik Zuech, 22enne di Lana, si è piazzato in 13/a posizione. (ANSA).