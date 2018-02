Pallavolo: domani Trentino-Vibo Valentia al PalaTrento

(ANSA) - TRENTO, 20 FEB - "È normale che i favori del pronostico per questa partita siano tutti dalla nostra parte, ma ovviamente ciò da solo non garantisce nulla". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, presentando il primo dei due appuntamenti al PalaTrento della settimana, il 24/o turno di regular season, domani sera contro Vibo Valentia al PalaTrento. L'altro sarà giovedì, col posticipo Sora-Castellana Grotte.

"Quello con Vibo - ha aggiunto Lorenzetti - è un match delicato proprio perché potremmo arrivare all'appuntamento forse un po' provati dopo il tour de force sostenuto durante le ultime settimane, in cui abbiamo dovuto affrontare tante partite e utilizzare quasi sempre con gli stessi sette titolari. Dovremo quindi essere particolarmente bravi a tenere alta l'attenzione, restare concentrati ma soprattutto umili, perché partite come questa si vincono solo giocando con grande determinazione e coscienza delle azioni che si vogliono portare avanti". (ANSA).