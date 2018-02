Diocesi Bolzano per prevenzione abusi

(ANSA) - BOLZANO, 20 FEB - "La tutela dei minori è una priorità, la questione della prevenzione deve diventare un punto fermo all'ordine del giorno di ogni organizzazione e istituzione ecclesiale nonché un elemento centrale di ogni attività pastorale". Lo afferma il vescovo di Bolzano e Bressanone Ivo Muser che ha firmato le direttive rielaborate per la tutela dei minori da abuso sessuale e da altre forme di violenza, pubblicate ora sul Bollettino ufficiale della diocesi.

La diocesi dispone ora di un servizio specialistico per la prevenzione e la tutela dei minori da abuso sessuale, insediato presso il vicario generale. Responsabile del servizio è il sacerdote e psicologo Gottfried Ugolini, coadiuvato da un tavolo di esperti in cui sono presenti, a garanzia della trasparenza nell'approccio alla tematica, anche specialisti al di fuori del mondo ecclesiale. Il piano fissa le funzioni del servizio specialistico e del suo responsabile nonché quelli del referente dello sportello: da gennaio 2018 è Maria Sparber.