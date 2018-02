Giochi: Buongiorno Italia; curling fuori, 6/a Italia danza

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 20 FEB - L'Italia della danza sul ghiaccio chiude con un sesto posto l'avventura ai Giochi olimpici di Pyeongchang. Alla Gangneung Ice arena la coppia Anna Cappellini-Luca Lanotte ha ottenuto il punteggio di 184.91. Oro ai canadesi Tessa Virtue e Scott Moir con 206.07, argento ai francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron con 205.28, bronzo ai fratelli statunitensi Maia e Alex Shibutani con 192.59. Decima l'altra coppia azzurra, formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri (173.47).

Finale amaro per gli azzurri del curling (Amos Mosaner, Joel Thierry Retornaz, Simone Gonin e Andrea Pilzer), esclusi matematicamente dalla corsa ai playoff dopo essere stati sconfitti 7-3 dalla Svezia. Fatali le ultime partite perse con Danimarca, Giappone e Corea. Ora affronteranno la Norvegia nell'ultima partita del calendario.

Nello sci alpino l'ultima prova della discesa libera femminile ha visto le favorite 'nascondersi' in vista della gara in programma nella notte italiana. La statunitense Lindsay Vonn ha chiuso al quarto posto e Sofia Goggia all'undicesimo. Tra le azzurre terza Nadia Fanchini, ottava Nicol Delago e nona Johanna Schnarf. Ha invece preferito riposarsi Federica Brignone che non è scesa in pista.

"Oggi sono solo scesa - ha commentato la Goggia - a parte i primi due intermedi nei quali ho tirato. Adesso aspettiamo la gara". "La pista è molto bella - ha aggiunto la Fanchini - e abbastanza semplice ma non banale, perché presenta dossi e cambi. La neve è molto facile e non permette errori perché si perde moltissimo. E' necessario trovare il giusto compromesso".

Prima l'austriaca Ramona Siebenhofer davanti alla svizzera Michelle Gisin e a Nadia Fanchini, quinta la statunitense Mikaela Shiffrin che non sarà al via della libera ma ha voluto provare la pista in vista della combinata di giovedì.

Infine nel freestyle, specialità halfpipe, oro alla canadese Cassie Sharpe (punteggio di 95.80) davanti alla francese Marie Martinod (92.60) e alla statunitense Brita Sigourney (91.60).

