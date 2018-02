Voucher culturale, pubblicate graduatorie

(ANSA) - TRENTO, 19 FEB - Pubblicate sul sito del Centro Santa Chiara di Trento le graduatorie dei ragazzi che possono accedere al "Voucher culturale per le famiglie", la misura proposta dalla Provincia di Trento per garantire pari opportunità di fruizione dei servizi culturali ai figli minorenni delle famiglie numerose e delle famiglie beneficiarie del reddito di garanzia.

Il voucher - precisa una nota - consiste in sconti e tariffe agevolate per accedere ai corsi delle scuole musicali o per assistere a spettacoli di teatro e cinema.

Le famiglie possono ritirare da oggi il carnet al Centro S.Chiara. Nel 2018 potranno beneficiarne circa 600 minori.

Per la realizzazione dell'iniziativa è stata stanziata la somma di 305.000 euro per il biennio 2017-2018.